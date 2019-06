Ciclismo: percorsi 'morbidi' Trento 2020

MILANO, 10 GIU - I Campionati Europei di ciclismo nel 2020 si svolgeranno a Trento dal 9 al 13 settembre e avranno "percorsi morbidi e pedalabili", adatti agli specialisti puri delle cronometro e dei passisti veloci, come svelato oggi alla presentazione della rassegna continentale, in sala Buzzati a Milano. Una scelta 'strategica', spiegano gli organizzatori, per venire incontro a quel ciclisti tagliati fuori dalle asperità dei Giochi Olimpici di Tokyo e dei Mondiali svizzeri che si disputeranno nello stesso periodo estivo del 2020. Un percorso adatto, come rivela lo stesso ct azzurro Davide Cassani, a corridori "come Viviani, Bettiol, Colbrelli e Trentin (campione europeo in carica, al pari dell'altra italiana, Marta Bastianelli)". "Se il gruppo - evidenzia però Cassani - dovesse partire a spron battuto potrebbe diventare una gara difficile, l'altimetria non è banale". Tredici gare in 5 giorni, per oltre 800 atleti da 50 Nazioni europee.