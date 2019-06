'Sforzo amministrativo come per Expo'

MILANO, 10 GIU - "Stiamo correndo, molte cose le abbiamo completate, ma come capita in questi grandi eventi si lavora all'ultimo minuto". Così Gianluca Basile, commissario straordinario per l'Universiade di Napoli, a Milano ha fatto il punto sull'evento che si terrà dal 3 al 14 luglio. "L'ultima preoccupazione rimasta riguarda la mobilità: non siamo riusciti ad approvarla prima, ma siamo fiduciosi", ha aggiunto Basile, allo Spazio Campania di Milano dove è stata presentata la cerimonia inaugurale delle Universiadi: "Abbiamo utilizzato prevalentemente fondi pubblici, questo presuppone l'avvio di procedure amministrative, con uno sforzo enorme, paragonabile a quello fatto per altri grandi eventi come l'Expo. All'interno del comitato organizzativo lavorano 400 persone, molti giovani campani tirocinanti, con professionisti da tutto il mondo. Questa - ha concluso - è forse l'eredità più grande che possiamo lasciare, e faremo in modo che tutto il patrimonio di strutture non vada disperso".