Sassuolo: De Zerbi "resto, sono felice"

ROMA, 10 GIU - "Alla fine resto al Sassuolo? Sì, e la mia idea è sempre stata quella di migliorare la squadra, sia sul mercato che in campo. Alcune voci erano vere, altre sono state inventate. Gli interessamenti fanno piacere ma sono felice qui". A margine della presentazione del 'Mapei Football Center', nuovo centro sportivo del Sassuolo, il tecnico dei neroverdi, Roberto De Zerbi conferma la sua permanenza e parla del futuro e delle ambizioni, personali e della squadra. A questo proposito, il patron Squinzi ha parlato di Champions: che ne pensa De Zerbi? "La sua ambizione si sposa con la mia - risponde -, non sono traguardi possibili da raggiungere subito, ma se si avrà coraggio anche sotto il profilo economico nei prossimi anni ce la potremo fare". "Ora vediamo come aggiungere qualità nella rosa per diminuire il gap con quelle che ci sono arrivate davanti. Demiral resta? Non lo so. Mi piacerebbe averlo con me anche l'anno prossimo".