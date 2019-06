Sci: Goggia 'Coppa mondo un sogno'

ROMA, 10 GIU - "La Coppa del mondo di sci generale è un grandissimo sogno. Si tratta di una impresa ardua ma non impossibile". Parola dell'olimpionica azzurra di sci Sofia Goggia nel corso della premiazione a Palazzo Chigi dei campioni dello sport invernale. "Prima di ottenere il 'coppone' - ha aggiungo la Goggia - grande bisogna portare a casa le coppe più piccole". Insieme alla Goggia, premiata a Palazzo Chigi anche la campionessa di biathlon Dorothea Wierer che non ha escluso un suo possibile ritiro al termine della prossima stagione: "quando le cose vanno bene non vorresti smettere mai, vediamo come va questa stagione e alla fine prenderò una decisione. Ma è possibile anche che decida di continuare".