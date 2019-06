Bertolini 'no a riduzione campi e tempi'

ROMA, 10 GIU - "Le ragazze hanno meno forza degli uomini, il tema sicuramente esiste, ma va bene anche così". Milena Bertolini, ct della Nazionale di calcio femminile, ha risposto così a Radio anch'io, a una domanda sulla opportunità o meno di ridurre le dimensioni dei campi di gioco e anche la durata delle partite per il calcio femminile. Bertolini all'inizio ha risposto con una battuta ("se ieri la partita durava di meno, non avremmo vinto") ma poi ha detto che la questione ha "un fondo di verità, considerato che le ragazze hanno meno forza degli uomini e su grandi spazi ne potrebbe risentire l'intensità di gioco. Però -ha aggiunto Bertolini- poi credo che a livello pratico sarebbe molto difficile da attuare e quindi alla fine va bene così". Oltretutto -ha aggiunto la ct azzurra- "come abbiamo visto nella partita di ieri e in quelle che già si stanno vedendo al Mondiale, con il livello che si alzerà ancora nelle prossime partite, anche con le misure grandi del campo da gioco si può fare un calcio spettacolare".