Woods e Molinari celebrano Nadal

ROMA, 10 GIU - "Congratulazioni al re della terra rossa". E, ancora: "Grande rispetto per uno dei migliori atleti di sempre". Da Tiger Woods a Francesco Molinari, i big del golf celebrano su twitter la dodicesima vittoria in carriera di Rafa Nadal al Roland Garros. Per Woods davanti a "The King of Clay" (il re della terra rossa, ndr) c'è solo da levarsi il cappello. Mentre Molinari ripercorre il palmares del tennista spagnolo che, a Parigi, ha portato a 18 i suoi successi Major (meglio di lui solo Roger Federer). Scrivendo una nuova pagina del tennis mondiale, dopo aver battuto in finale l'austriaco Dominic Thiem.