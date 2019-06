RBC Canadian Open, il trionfo di McIlroy

ROMA, 10 GIU - La maglia dei Toronto Raptors, a un passo dal primo titolo NBA, per festeggiare una vittoria show. Rory McIlroy domina l'RBC Canadian Open e conquista la 16ma vittoria in carriera sul PGA Tour. "Tanti grandi giocatori -dice il nordirlandese- hanno alzato al cielo questo trofeo. Emularli è qualcosa di speciale". A Hamilton trionfo netto per McIlroy che, con 258 (-22), ha impartito una seria lezione agli avversari. Staccando di sette colpi l'americano Webb Simpson e l'irlandese Shane Lowry, entrambi secondi con 265 (-15). Prova di forza per Rory, protagonista di un parziale chiuso in 61 (-9) e rovinato solo da due bogey alle buche sedici e diciotto, che non gli hanno permesso di sfondare il muro dei 60 colpi. Nove birdie e un eagle per il trentenne di Holywood, che ha messo in cassaforte un assegno da 1.368.000 dollari salendo al terzo posto nella classifica mondiale e al secondo nella FedEx Cup, a un passo dal leader Matt Kuchar. Quarto posto ex aequo per Kuchar e Brandt Snedeker (267, -13).