Binotto, il vincitore morale è Vettel

ROMA, 9 GIU - ''Non mi interessa quello che dice Toto Wolff, oggi il vincitore morale è Seb''. Il team principal della Ferrari Mattia Binotto non ha dubbi su quanto accaduto nel Gran Premio del Canada: ''non siamo noi a decidere ma meritavamo qualcosa di più sul risultato reale. Torniamo a casa con la convinzione che siamo noi i vincitori. Credo che si possa avere un parare e una opinione diversa. Torniamo a casa ancora più motivati''.