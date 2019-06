Vettel ostacola Hamilton, 5'' penalità

ROMA, 9 GIU - Doccia fredda per la Ferrari a pochi giri dal termine del Gran Premio del Canada. La Rossa di Sebastian Vettel al comando della gara con due 2-3 secondi di vantaggio sulla Mercedes di Lewis Hamilton viene penalizzata di 5 secondi per aver tagliato al giro 48 una curva finendo sul prato e subito dopo ostacolata il campione del mondo inglese. Ora Vettel per vincere la sua prima gara della stagione deve taglia il traguardo con oltre 5 secondi di vantaggio su Hamilton.