Antognoni, Commisso presidente speciale

FIRENZE, 09 GIU - ''Un presidente davvero speciale''. Questo il messaggio postato da Giancarlo Antognoni sul proprio profilo Instagram corredato anche da una sua foto insieme al neo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso nel giorno della presentazione ufficiale e del bagno di folla con i tifosi venerdì scorso al Franchi. L'ex capitano viola è stato una presenza costante al fianco del magnate italo-americano in suoi primi giorni a Firenze, anche stamani lo ha accompagnato a visitare il convitto del settore giovanile, in zona stadio. Fin dalla conclusione della trattativa con i Della Valle Commisso ha sempre ribadito di voler confermare Antognoni nel nuovo organigramma: da capire se le future mansioni del dirigente saranno le stesse ricoperte dal suo ritorno in Fiorentina avvenuto nel gennaio 2017 sotto la precedente gestione, ovvero club manager, o si allargheranno ruolo e spazio. Nell'attesa Antognoni sta facendo da 'guida' al neo proprietario viola che ha in programma di rientrare negli Usa martedì.