'Come squadra voi le più forti Mondiale'

ROMA, 9 GIU - "Siete le più forti del Mondiale per spirito di gruppo e per compattezza": e' questo il 'discorso' motivazionale che Milena Bertolini, ct dell'Italia, ha fatto alle azzurre prima della partita di esordio al Mondiale donne. A rivelarlo e' stata la stessa ct, nella conferenza stampa che ha fatto seguito alla vittoria sull'Australia. "La vittoria ricambia la grande attesa che si e' creata attorno a noi, e di questo ringrazio tutti - ha detto Bertolini - Questa nazionale ha valori tecnici importanti nelle individualità; ma sopratutto, e questo ho detto loro prima della partita, per spirito di squadra e per compattezza sono le più forti di questo Mondiale. Con questi valori spesso le partite si vincono, e per questo caratteristiche sono convinto che loro siano le più forti di Francia 2019"