Delfinato, prima tappa a Boasson Hagen

ROMA, 9 GIU - Il norvegese Edvald Boasson Hagen ha vinto la prima tappa del Giro del Delfinato, corsa a tappe che come di consueto fa da preludio al Tour de France. Nei 142 chilometri da Aurillac a Jussac, il portacolori della Team Dimension Data, alla 78ma vittoria in carriera, ha regolato in volata il belga Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) e l'altro belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma). Primo degli italiani Sonny Colbrelli, sesto. Per Boasson Hagen ovviamente anche la prima maglia di leader della classifica.