Golf, al Canadian Open, tre in testa

ROMA, 09 GIU - Nel terzo round dell'RBC Canadian Open, torneo del PGA Tour di golf, rimonta super per Rory McIlroy. Ad Hamilton il nordirlandese, con 197 (-13) colpi, è salito al comando della classifica condiviso con gli americani Matt Kuchar (leader della FedEx Cup e già in testa dopo la seconda manche) e Webb Simpson. Parziale di 64 (-6) per McIlroy, autore di una prova bogey free evidenziata da sei birdie. Nell'Ontario corrono per il titolo anche l'irlandese Shane Lowry, lo statunitense Brandt Snedeker e il canadese Adam Hadwin, tutti quarti con 198 (-12), distanti una sola lunghezza dai leader. Grande equilibrio sul percorso Hamilton G&CC (par 70), dove culla speranze anche lo svedese Henrik Stenson, settimo (200, -10). Per Dustin Johnson, campione uscente, sfuma la possibilità di calare il bis. Il numero due del world ranking è diciassettesimo (204, -6) come Justin Thomas. Passo falso per Brooks Koepka. Il 29enne di West Palm Beach, leader mondiale, è solo 50mo (208, -2).