Euro 2020: Francia iridata ko in Turchia

ROMA, 8 GIU - Clamoroso a Konya, in Turchia, dove la Francia campione del mondo in carica è stata sconfitta per 2-0 dalla Nazionale di casa allenata da Senol Gunes, in una partita valida per la terza giornata delle qualificazioni a Euro 2020. Tutto nel primo tempo: al 30' Ayhan porta in vantaggio i turchi, che raddoppiano al 40' con il romanista Under. Per i campioni iridati guidati da Didier Deschamps una brutta battuta d'arresto.