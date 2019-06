F1: Canada, Vettel "Felice per il team"

ROMA, 8 GIU - "Sono pieno d'adrenalina... Felice, davvero felice per tutto il team. Le ultime settimane sono state difficili per noi della Ferrari. La macchina dava buone sensazioni, spero che la pole ci dia la spinta giusta per la gara". Così il ferrarista Sebastian Vettel commenta a Sky la pole conquistata nel Gran premio del Canada che si disputerà domani a Montreal.