F1: Canada, Vettel è in pole

ROMA, 8 GIU - Sebastian Vettel conquista la pole position del Gran premio del Canada, che si disputerà domani a Montreal. Il tedesco della Ferrari ha firmato il tempo di 1'10"240, superando in dirittura d'arrivo il crono del campione del mondo Lewis Hamilton, in ritardo di 0"206. Terzo tempo per l'altro ferrarista Charles Leclerc, a 0"680 dal compagno di scuderia. Quarto l'australiano Daniel Ricciardo su Renault.