Euro 2020: Finlandia-Bosnia 2-0

ROMA, 8 GIU - La Finlandia batte 2-0 (0-0) la Bosnia a Tampere in una partita valida per la 3/a giornata del Girone J, quello dell'Italia, di qualificazione a Euro 2020. Una doppietta di Pukki nella ripresa ha deciso l'incontro, che porta i finlandesi a 6 punti in classifica come l'Italia (gli azzurri giocheranno stasera in Grecia) e lascia i bosniaci a quota 4.