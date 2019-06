Mondiali donne: Germania e Spagna ok

ROMA, 8 GIU - Esordio vincente per Germania e Spagna al mondiale donne. Le tedesche hanno superato di misura la Cina 1-0, mentre le spagnole hanno ribaltato nel finale la partita contro il Sudafrica debuttante: sotto di un gol (25' pt, Kgatlana), la nazionale iberica ha chiuso 3-1 grazie a due rigori realizzati da Jennifer Hermoso (24' e 37' st) e al gol allo scaderere (44' st) di Lucia Garcia. Intanto, il Brasile avversario dell'Italia nel gruppo F perde per l'esordio con la Giamaica la sua stella, Marta: "Non ha recuperato dall' infortunio, non la rischiamo domenica a Grenoble", ha detto il ct Vadao. Ma per la sfida alle azzurre del 18 giugno dovrebbe essere in campo.