Gp Canada: Magnussen out,stop qualifiche

ROMA, 8 GIU - Un incidente a Kevin Magnussen (Haas) nella parte finale della Q2 ha fatto interrompere le qualifiche del Gp del Canada. Il danese, che aveva il decimo tempo, non parteciperà ovviamente alla Q3, così come l'olandese della Red Bull. Max Verstappen, che aveva l'11/o crono e per la bandiera rossa non è riuscito a entrare nella top 10. Il miglior tempo provvisorio è di Lewis Hamilton, con 1'11''010. Nella Q1, era rimasto subito fuori Kimi Raikkonen con l'Alfa Romeo, che non è andato oltre il 17/o tempo. Eliminate anche le Williams e alle Racing Point.