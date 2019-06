Gp Canada: Ferrari dominano 3/e libere

ROMA, 8 GIU - Le Ferrari sono davanti a tutti nelle terze e ultime libere in vista del Gp del Canada, in programma domenica sul circuito di Montreal. Sebastian Vettel, col tempo di 1'10''843, precede il compagno di squadra Charles Leclerc di 102 millesimi, a posizioni invertite rispetto alla seconda sessione di libere di ieri. Terzo e quarto tempo per le Mercedes, con Lewis Hamilton staccato di quasi quattro decimi dal tedesco e Valtteri Bottas di poco meno di otto. Più staccate, con il quinto e sesto crono rispettivamente, le Red Bull di Max Verstappen (+999 millesimi) e Pierre Gasly (+1''071). Completano la top ten della classifica dei tempi Daniel Ricciardo (Renault, +1''202), Lando Norris (McLaren, +1''311), Sergio Perez (Racing Point, +1''332) e Daniil Kvyat (Toro Rosso. +1.455). Solo 15/o e 16/o tempo per le Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen.