Bologna: Mihajlovic rinnova fino al 2022

BOLOGNA, 8 GIU - Sinisa Mihajlovic sarà l'allenatore del Bologna fino al 30 giugno 2022. Il rinnovo del contratto tra il club e il tecnico serbo è ufficializzato sul sito dei rossoblù. "E' un momento importante per il nostro club", dice il presidente Joey Saputo. "L'accordo con Sinisa è la base di un progetto tecnico ambizioso: vogliamo crescere e credo che il modo migliore per farlo sia continuare con uomini di alto profilo umano e professionale come Mihajlovic. Adesso lavoriamo alla costruzione di una squadra che dia soddisfazioni ai nostri tifosi".