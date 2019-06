Mihajlovic, a Bologna progetto ambizioso

BOLOGNA, 8 GIU - "Sono felice, ho voluto fortemente Bologna perché la società ha un progetto ambizioso, con la squadra in questi mesi si è creato un gruppo fantastico e i tifosi ci hanno sempre sostenuto". Sinisa Mihajlovic mostra il suo entusiasmo per il rinnovo di contratto con il Bologna. "Stiamo lavorando in perfetta sintonia con il presidente e con i dirigenti per rinforzare la nostra rosa. Ci sono le basi per raggiungere ottimi risultati" ha aggiunto il tecnico del club emiliano.