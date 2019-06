Hazard saluta Chelsea, Real il mio sogno

ROMA, 8 GIU - "Giocherò nel Real Madrid, non è un segreto, era il mio sogno da bambino, fin da quando ho segnato il mio primo gol. Ho cercato di fare del mio meglio per non distrarre me stesso o la squadra in questo difficile periodo di speculazione e attenzione da parte dei media, specialmente negli ultimi mesi. Ora i club hanno raggiunto un accordo. Spero capiate la mia decisione". Dopo l'ufficializzazione del passaggio al club madrileno, Eden Hazard affida a un lungo post sui social il suo addio al Chelsea, dopo sette intensi anni con la maglia dei Blues. "Ho voluto iniziare un nuovo capitolo - scrive il giocatore che avrà la maglia numero 7 di Ronaldo - così come chiunque di voi dovrebbe fare davanti ai propri sogni. Lasciare il Chelsea è la decisione più importante e più difficile della mia carriera finora. Ci sono tanti momenti speciali da ricordare, la finale di Baku è stato il modo perfetto per finire una lunga stagione. Il Chelsea e soprattutto i tifosi del Chelsea saranno sempre speciali per me".