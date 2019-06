Mondiali donne: Francia-Sud Corea 4-0

ROMA, 7 GIU - Inizio travolgente per la Francia ai Mondiali di calcio femminile giocati in casa dove si conferma tra le favorite alla vittoria finale. Nella gara di apertura della rassegna iridata al Parco dei Principi a Parigi, la formazione transalpina ha battuto nettamente la Corea del Sud per 4-0. In gol Le Sommer al 9' pt, poi Renard al 35' e 47' pt. Nella ripresa chiude il conto Amandine Henry al 40'. L'Italia farà il suo esordio ai Mondiali di calcio femminile domenica prossima alle ore 13 contro l'Australia.