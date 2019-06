Ferrari Leclerc davanti in libere 2

ROMA, 7 GIU - Ferrari in ripresa nelle libere del Gran Premio del Canada. Nella seconda sessione è la Rossa di Charles Leclerc a firmare il miglior tempo in 1'12''177 davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel (+0''074) ed al pilota finlandese della Mercedes Valtteri Bottas (+0''134). Solo sesta l'altra stella d'argento di Lewis Hamilton (+0''761). Ottimo quarrto tempo per la McLaren di Carlos Sainz (+0''376), mentre restano indietro le Red Bull con Pierre Gasly dodicesimo (+1''168) e Max Verstappen tredicesimo (+1''211). Non va oltre il diciottesimo tempo Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo Racing (+2''859).