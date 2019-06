Mondiali U.20: Italia in semifinale

ROMA, 7 GIU - L'Italia Under 20 batte i pari età del Mali 4-2 (1-1) e vola in semifinale ai Mondiali di categoria in corso in Polonia. Azzurrini in gol al 12' pt grazie all'autorete di Kone. Pari maliano al 38 pt di Koita e nuovo vantaggio azzurro con Pinamonti al 15' st. 2-2 firmato da Camara al 34' st. Il 3-2 è ancora di Pinamonti su rigore al 36', mentre il definitivo 4-2 è di Frattesi al 39' st. Ora per gli azzurrini l'ostacolo Ucraina.