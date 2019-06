Guardiola,il meglio deve ancora arrivare

TORINO, 7 GIU - "Il meglio deve ancora arrivare": ne è convinto Pep Guardiola, che in una video intervista al sito del Manchester City, anticipata dai Citizens su Twitter, allontana le voci sul suo addio al club, con il quale è legato fino al 2021. Guardiola, accostato da alcuni alla Juventus per il dopo Allegri, ha sempre negato l'intenzione di andare via. "Come ve lo devo dire che non andrò ad allenare la Juventus?", sbottò il tecnico catalano all'ennesima domanda sul suo futuro alla vigilia della finale di FA Cup. Le parole dell'ex Barcellona non sono bastate però ad allontanare le indiscrezioni. A negare l'approdo alla Juventus era stato allora Alberto Galassi, legale del City e consigliere d'amministrazione del club, che ha bollato le voci sul trasferimento del tecnico "corbellerie", sottolineando anche la rabbia di Guardiola nel veder mettere in discussione le proprie parole.