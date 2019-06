Guardiola,non esiste posto migliore City

TORINO, 7 GIU - "Credo che non ci sia un posto migliore nel mondo per fare il manager". Pep Guardiola allontana le voci sul suo possibile addio al Manchester City con una intervista al sito della società inglese anticipata dai Citizens su Twitter. "Non c'è un posto simile a Manchester. In altri posti i tifosi fischiano se non vinci, qui i fan sono sempre al tuo fianco", sostiene l'allenatore, accostato alla Juventus nonostante le smentite e un contratto con gli inglesi fino al 2021.