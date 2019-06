Euro 2020:Chiellini,con Grecia difficile

ROMA, 7 GIU - "Abbiamo cercato di giocare in modo propositivo, senza rinunciare all'equilibrio; questo ce lo ha chiesto fin da subito l'allenatore. Abbiamo adottato qualche accorgimento, vogliamo mantenere il possesso del pallone, creare gioco, conservare un certo equilibrio. Non è facile fare passi in avanti, ma abbiamo due partite importanti. Contro la Grecia, anche in relazione alla situazione ambientale, sarà molto difficile e per vincere dovremo offrire una bella prestazione". Così Giorgio Chiellini, nella conferenza stampa della vigilia di Grecia-Italia, partita valida per le qualificazioni a Euro 2020, in programma ad Atene. "La Grecia - aggiunge Chiellini - possiede una coppia centrale di fama internazionale e hanno altri due che giocano nel Benfica. Il capitano dell'Olympiacos, Fortounis, è un elemento di livello internazionale. Hanno ottimi giocatori, c'è una nuova filosofia e dei risultati. Ci aspettiamo un ambiente caldo, in Grecia ho giocato tante volte e abbiamo sempre fatto fatica".