Golf: Us Open, sfida Molinari-Koepka

ROMA, 07 GIU - Sorteggi show per la 119/a edizione dell'US Open di golf, terzo Major 2019 in programma dal 13 al 16 giugno a Pebble Beach, in California. Francesco Molinari, una delle star della competizione, come nel PGA Championship giocherà i primi due round al fianco del campione in carica Brooks Koepka. L'americano, leader mondiale, è pronto a dare la caccia al terzo titolo consecutivo nel torneo. Al loro fianco anche il norvegese Viktor Hovland. Sul percorso del Pebble Beach Golf Links, Tiger Woods dovrà vedersela con Justin Rose (campione olimpico di Rio 2016) e Jordan Spieth, rispettivamente vincitori dell'edizioni 2013 e 2015 dello US Open. Mentre Dustin Johnson sfiderà Phil Mickelson e Graeme McDowell. Match interessante pure tra Rory McIlroy, Jon Rahm e Marc Leishman. Con Renato Paratore, al debutto Major, che affronterà l'inglese Lee Slattery e lo statunitense Nate Lashley.