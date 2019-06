Champions:Ceferin per il bene del calcio

TORINO, 6 GIU - L'Esecutivo Uefa incontrerà, l'11 settembre a Nyon, i vertici di Eca e Leghe Europee per "uno scambio diretto di opinioni", sul futuro del calcio. A fissare l'incontro è stato il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, che, in una lettera al presidente Eca Andrea Agnelli e al rappresentante delle Leghe Europee Lars-Christer Olsson, sottolinea la necessità di collaborare per "prendere le decisioni giuste per il bene delle nostre competizioni". Per settembre, secondo Ceferin, "avremmo ricevuto feedback e forse anche diverse proposte dalle varie federazioni affiliate all'Uefa", in modo da avere tutti gli elementi necessari ad aiutarci a "formare il calcio europeo di domani". Si tratta di un "lungo processo senza precedenti", dice Ceferin, che ringrazia Agnelli e Olsson "per la collaborazione. "Non vedo l'ora - conclude - di riunirvi nuovamente su questo argomento importante".