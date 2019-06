Gp Canada:Hamilton, abbiamo motore nuovo

ROMA, 6 GIU - "Tutti i team si sono migliorati e si stanno avvicinando a noi. Su questo circuito la velocità di punta è uno dei fattori principali e la Red Bull è migliorata molto, mentre la Ferrari è sempre tra le migliori e sarà pericolosa. Credo ci sarà una bella battaglia". Così il pilota della Mercedes Lewis Hamilton nella conferenza stampa del giovedì al Gp del Canada, settima prova del mondiale di Formula 1 che si disputa domenica. Il leader del mondiale ricorda però anche che il suo team porta per l'occasione un motore aggiornato che - dice - "arriva nel momento giusto", visto che la potenza è molto importante su questo circuito. Comunque oltre ad un motore nuovo di zecca ci aspettiamo piccoli progressi in tutti gli aspetti". Il britannico ammette poi che la pista sull'isola di Notre Dame è una delle sue preferite: "Somiglia a una pista di go-kart, non ci sono vie di fuga ampie, è un circuito cittadino in cui si va ad alta velocità, è stupendo".