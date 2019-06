Vela: la Giraglia parte con 297 barche

GENOVA, 6 GIU - Parte domani come sempre con tanti vip e 297 barche complessive la regata Rolex Giraglia 2019, che toccherà quest'anno Sanremo, Saint-Tropez e Montecarlo. Al via ci saranno tra gli altri Pierre Casiraghi a bordo del suo Malizia, Patrizio Bertelli al timone di Vanessa, Vincenzo Onorato con il più piccolo dei suoi Mascalzone Latino, vecchie glorie del passato come i due 15 metri S.I. Mariska e Tuiga, Leonardo Ferragamo con il Solleone, re Harald di Norvegia con il club Swan 50 Fram XVIII. Attese anche barche più aggressive e più tranquille, dai 10 ai 54 metri, come il due alberi Marie che segna il record di lunghezza mai raggiunto alla Giraglia. C'è attesa per "Leon", con le insegne dello Spi, il sindacato pensionati italiani della Cgil, con a bordo Nini Sanna, 84 anni, che fra i suoi allievi alla scuola di vela ha avuto anche Giovanni Soldini, e Francesco Bascianelli, 76 anni. "Nonni sulle onde", 160 anni in due, che sono pronti a battersi perché l'età non conta, contano passione e divertimento.