Ciclismo: Delfinato, anche l'UAE al via

ROMA, 6 GIU - L'UAE Emirates, dal 9 al 16 giugno, parteciperà al Giro del Delfinato, vera e propria prova generale in vista del Tour. I ds del team emiratino, Neil Stephens e Marco Marzano, avranno a disposizione i seguenti atleti: Vegard Stake Laengen (Nor), Daniel Martin (Irl), Cristian Munoz (Col), Simone Petilli (Ita), Edward Ravasi (Ita), Rory Sutherland (Aus) e Oliviero Troia (Ita). Il percorso della corsa World Tour si presenta vario, con due frazioni collinari, due tappe adatte ai velocisti, una crono individuale di 26,1 km e le due giornate conclusive in alta montagna, con gli arrivi in salita a Pipay e a Champéry. "Questa corsa mi è sempre piaciuta - dice Martin -. Competere sulle strade francesi, con corridori di alto livello, è sempre stimolante ed è il modo migliore per avvicinarsi al Tour de France. La preparazione è andata bene, ho buone sensazioni, anche se non è semplice fissare obiettivi visto che non ho più corso dalla Liegi-Bastogne-Liegi: la prima corsa dopo il rientro presenta sempre incognite".