Ciclismo:Delfinato,Bahrain con Colbrelli

ROMA, 6 GIU - La Bahrain-Merida parteciperà alle 8 tappe del 71/o Delfinato di ciclismo, in programma dal 9 al 16 prossimi. Per la prima la gara interesserà la regione di Cantal, con le salite del Massiccio Centrale. "Abbiamo due obiettivi: fare bene nelle tappe per velocisti e lottare per la classifica generale", spiega il ds Vladimir Miholjević, "Nelle volate punteremo su Sonny Colbrelli - aggiunge - con Dylan Teuns punteremo alla generale. Entrambi i corridori si sono allenati sul Teide, insieme a Mark Padun e Jan Tratnik. Questa la formazione della Bahrain-Merida: Sonny Colbrelli, Chun-Kai Feng, Mark Padun, Hermann Pernsteiner, Luka Pibernik, Dylan Teuns e Jan Tratnik.