Napoli, 28/7 amichevole con Liverpool

NAPOLI, 6 GIU - Il Napoli affronterà il Liverpool il 28 luglio al Murrayfield Stadium di Edimburgo. Lo ha ufficializzato il club azzurro. Gli azzurri sfideranno i neo Campioni d'Europa proprio al termine del ritiro estivo in Trentino dal 6 al 26 luglio. Alla fine della preparazione in montagna, la squadra di Ancelotti partirà per la Scozia per il test contro la squadra di Klopp. Il Napoli ha affrontato nella stagione appena conclusa il Liverpool nel girone di Champions, vincendo all'andata al San Paolo per 1-0 e perdendo ad Anfield per 1-0 ma cedendo il secondo posto nel girone proprio alla squadra inglese.