Neymar si infortuna, salta Coppa America

ROMA, 6 GIU - Non c'è pace per Neymar che dopo la denuncia per stupro dovrà saltare la Coppa America per infortunio. Il periodo nerissimo di O Ney finisce in lacrime al 21' pt durante l'amichevole giocata col Brasile nella notte contro il Qatar (2-0) dopo un contrasto di gioco: trasportato in ospedale, gli è stata diagnosticata una distorsione alla caviglia che in gli permetterà di giocare la Coppa America.