Serie C: arriva anche sponsor per i play

ROMA, 5 GIU - Cominciano stasera, con Pisa-Triestina, le final four dei playoff di serie C, ultimo atto della stagione, e in occasione dell'evento la Lega Pro ha stretto una particolare partnership con l'azienda La Molisana. "E' un segnale positivo - dichiara il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli - e conferma il valore dei play-off. È cresciuta l'attenzione sulla Serie C, testimonianze dirette sono gli stadi sono pieni. Tutti sono partecipi all'evento, ma dobbiamo fare di più per coinvolgerli attivamente". "Questo accordo - continua Ghirelli -, consente di rimarcare due elementi. Primo, La Molisana è una azienda di qualità del prodotto più tipico dell'Italia, la pasta, e noi siamo il calcio dell'Italia. Secondo, il Molise ha un problema che si è evidenziato impegnando i medici dell'Esercito. Mi auguro che questa partnership, nel suo piccolo, possa far accendere i riflettori proprio sul Molise e aiuti a risolvere i problemi della gente italiana e molisana".