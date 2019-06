Roland Garros: piove e non si gioca

ROMA, 5 GIU - Una pioggia insistente su Parigi sta bloccando del tutto il programma del giorno al Roland Garros, che prevede due quarti di finale del torneo maschile e altrettanti di quello femminile. Sono ancora in attesa di scendere in campo, quindi, la statunitense Madison Keys contro l'australiana Ashleigh Barty e la romena Simona Halep contro la 17enne Usa Amanda Anisimova, che dovevano tutte cominciare a giocare alle 14. Fermi ai box anche i protagonisti del turno maschile, con Novak Djokovic opposto al tedesco Alesander Zverev e l'austriaco Dominic Thiem contro il russo Karen Khachanov. La situazione meteo non promette bene e c'è il rischio che almeno parte dei match sia rinviata a domani, sconvolgendo il programma e l'impegno dei giocatori.