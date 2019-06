Neymar, donna non si presenta a polizia

SAN PAOLO, 5 GIU - La donna che ha accusato Neymar di averla stuprata è stata convocata due volte dalla polizia brasiliana, ma ancora non si è ancora presentata per prestare dichiarazione sulla sua denuncia, registrata venerdì scorso. Lo ha reso noto il quotidiano 'O Globo', citando fonti ufficiali. Secondo il giornale le autorità avevano dato appuntamento alla 26enne - la cui identità non è stata rivelata - lunedì e martedì, ma la donna non si è fatta vedere. Una nuova convocazione dovrebbe essere emessa mercoledì. La legge brasiliana stabilisce che solo con la dichiarazione giurata del denunciante può partire l'iter dell'indagine penale, con tanto di dichiarazione del denunciato e la raccolta delle eventuali prove. Solo così può esser formalizzata una imputazione. La donna ha accusato il calciatore di averla violentata lo scorso 15 maggio, in un albergo parigino.