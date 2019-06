Divorzio Bayern-J.Rodriguez

ROMA, 5 GIU - Dopo il tira e molla durato diverse settimane il Bayern Monaco ha deciso di non riscattare James Rodriguez dal Real Madrid. L'ufficialità è arrivata oggi con una nota pubblicata sul sito del club bavarese che avrebbe dovuto versare 42 milioni in caso di riscatto. Arrivato due anni fa in Bundesliga, James non ha mai convinto del tutto e lui per primo aveva chiarito di non voler proseguire la sua avventura in Baviera. Il Bayern, attraverso le parole di Karl-Heinz Rummenigge ha voluto ringraziare il colombiano "per i due anni di successi. Con lui abbiamo vinto due volte la Bundesliga e la Coppa di Germania. Inoltre, abbiamo raggiunto le semifinali della Champions la scorsa stagione. In tutti questi successi James ha dato un contributo importante", ha ricordato Rummenigge. James Rodriguez torna adesso al Real ma il suo futuro è tutto da definire. Sulle sue tracce ci sono anche club italiani, Juventus e Napoli in primis, con Ancelotti che sarebbe felice di allenarlo ancora.