Insigne, l'Italia è un grande gruppo

FIRENZE, 5 GIU - "Stiamo costruendo un grande gruppo, vogliamo qualificarci a tutti costi per il prossimo Europeo, siamo l'Italia, meritiamo di partecipare". Suona la carica Lorenzo Insigne dal ritiro di Coverciano dove peraltro ieri ha festeggiato il 28/o compleanno. "Stiamo studiando in questi giorni la Grecia, non sarà una gara semplice, dovremo partire subito forte e cercare di sfruttare fin dall'inizio le nostre qualità tra le linee - ha proseguito l'attaccante -. Io stesso ho una grande voglia di aumentare il mio bottino di gol con la maglia della nazionale, finora ne ho segnati solo quattro. Possiamo giocare sia col falso nove che con un centravanti di ruolo, io mi trovo bene con entrambi gli schieramenti. Di sicuro a 28 anni e con le qualità che ho è arrivato il momento di dare ancora di più, vale per l'Italia come per il mio club".