Perrotta e Zambrotta 'Talenti d'Italia'

ROMA, 5 GIU - I calciatori e la calciatrice che si sono distinti anche fuori dal campo per fair play e comportamento hanno ricevuto ad Ischia il premio "Talenti d'Italia", voluto dal Comitato nazionale Fair Play, in collaborazione con l'Aic, nell'ambito della 38/a edizione del Meeting Estate organizzato da Franco Campana. Alfredo Donnarumma, attaccante del Brescia, e Tatiana Bonetti, fantasista della Fiorentina, sono stati premiati come miglior calciatore e calciatrice della stagione. I campioni del mondo Simone Perrotta e Gianluca Zambrotta hanno ricevuto un premio alla carriera. Premio speciale al campione paralimpico ischitano Gianni Sasso. La premiazione è stata preceduta da una tavola rotonda proposta dal dg dell'Aic, Gianni Grazioli, un approfondimento sul modello italiano di calcio cui han preso parte Matteo Marani (Sky Sport), Piercarlo Presutti (ANSA), Enrico Varriale (Rai Sport), l'avv.Claudio Pasqualin, l'allenatore Paolo Specchia e l'avvocato Fabio Poli (Aic).