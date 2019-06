Federer batte Wawrinka,Fognini in top 10

ROMA, 4 GIU - Roger Federer centra la semifinale del Roland Garros battendo in quattro set il connazionale Stan Wawrinka, ma ad esultare è anche Fabio Fognini. L'italiano, infatti con la sconfitta di Wawrinka ha la certezza di entrare da lunedì nella top 10 del ranking Atp. E' un risultato che l'Italia non otteneva da 41 anni, quanto tocco' all'attuale ct azzurro, Corrado Barazzutti. Federer si è imposto per 7-6, 4-6, 7-6, 6-4 e al prossimo turno affronterà Rafael Nadal.