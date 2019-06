Champions: Macron contro la riforma

ROMA, 4 GIU - "Sostengo in pieno il presidente della federcalcio francese contro la riforma della Champions League. Dobbiamo difendere i nostri club. Non possiamo sacrificare il nostro modello a beneficio di pochi". Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, si schiera in modo netto nella disputa sul futuro della principale coppa europea, intervenendo a sorpresa sul tema nel corso di una visita alla nazionale femminile a Clairefontaine a due giorni dall'apertura del Mondiale d'Oltralpe. "Sono venuto qui per motivare le ragazze, ma sento che non ne hanno bisogno - ha detto ancora Macron secondo quanto riporta L'Equipe -. L'intera nazione sarà al loro fianco. Avevo detto ai ragazzi che una bella Coppa del Mondo è quella che vinci. Dirò lo stesso alle ragazze. C'è una pressione particolare perché il torneo si gioca in Francia e la competizione sarà molto dura, ma la nostra squadra è di assoluta eccellenza".