ROMA, 4 GIU - La nazionale italiana femminile di pallavolo ha esordito nel terzo round della Nations League, ottenendo a Hong Kong una netta vittoria sull'Olanda 3-1 (25-13, 22-25, 25-19, 25-16). Grazie al successo, Chirichella e compagne sono salite in classifica a quota sei vittorie e 18 punti. Domani è in programma la sfida contro il Giappone, poi sarà la volta della Cina. Le ragazze di Mazzanti hanno dominato il primo set, per poi calare nel secondo nel quando sono state le olandesi a comandare il gioco. Al rientro in campo le azzurre si sono messe alle spalle le difficoltà e hanno imposto il proprio ritmo. Il quarto set ha confermato la superiorità della nazionale tricolore, capace di chiudere velocemente i conti. Miglior marcatrice del match è stata Indre Sorokaite che ha realizzato 24 punti, con addirittura 7 aces. Bene anche Elena Pietrini e Miriam Syilla, autrici rispettivamente di 17 e 16 punti. A muro si sono fatte sentire Cristina Chirichella (4) e Sarah Fahr (3). (ANSA).