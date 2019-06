Barella, il mercato è aperto per me

FIRENZE, 4 GIU - ''Non so quale sarà il mio futuro, io al Cagliari finora ho dato tutto e prima di venire in Nazionale ho salutato tutti, compagni e dirigenti, come ogni anno quando si è sicuri di restare''. Lo ha detto dal ritiro azzurro di Coverciano Nicolò Barella, altro talento fra i più ambiti sul mercato: il suo nome è accostato da tempo all'Inter e non solo. ''Ogni giocatore ha il suo percorso, fa le sue scelte, Riva, Cossu, Conti hanno fatto scelte di vita. Specie a questi livelli ha mille futuri possibili - ha aggiunto il centrocampista del Cagliari e della nazionale -. Il mercato è aperto per me. Ma adesso penso solo ai prossimi importanti impegni con la maglia azzurra''.