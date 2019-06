Sci: Nadia Fanchini diventa mamma

BOLZANO, 3 GIU - Nadia Fanchini diventerà mamma a dicembre e non disputerà la prossima stagione agonistica di Coppa del mondo. La trentatreenne campionessa di Artogne e' fidanzata da molti anni con l'attuale allenatore responsabile della squadra di Coppa Europa maschile Devid Salvadori. "Siamo veramente felici, faccio ancora fatica a realizzare quanto sta accadendo - ha dichiarato Nadia - Lo sci mi ha regalato tante sofferenze e altrettante gioie. Mi sembrerà strano l'anno prossimo non essere al cancelletto di partenza. Diventare mamma però era il sogno della mia vita, mi attende una nuova sfida. Ringrazio la Federazione, il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, tutti i tecnici, le compagne di squadra, gli skimen, gli sponsor e i tifosi che mi hanno sempre sostenuto", ha detto l'azzurra. Nadia esordì in Coppa del mondo nel gigante dell'Alta Badia nel dicembre 2003. Da allora 240 presenze, con due vittorie (supergigante a Lake Louise nel novembre 2008 e discesa a La Thuile nel 2016) e tredici podi complessivi