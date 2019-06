Golf, Lee6 trionfa all'US Women's Open

ROMA, 03 GIU - Vittoria da sogno per Jeongeun Lee6. La sudcoreana, nel South Carolina, ha conquistato la 74/a edizione dell'U.S. Women's Open, secondo dei cinque major femminile, firmando anche la prima impresa in carriera sul LPGA Tour. "Sono davvero incredula - la gioia della ventitreenne asiatica -. Non credevo di poter raggiungere un trionfo simile in così poco tempo". A Charleston, da "rookie", la sudcoreana con 278 (-6) colpi, ha battuto big del calibro di Lexi Thompson, Angel Yin e So Yeon Ryu, tutte seconde con 280 (-4).