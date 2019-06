Memorial Tournament, vince Cantlay

ROMA, 03 GIU - Vittoria show per Patrick Cantlay, che si prende in rimonta il Memorial Tournament (PGA Tour) salendo all'8/o posto del ranking. A Dublin, nell'Ohio, il 27enne di Long Beach con 269 (68 69 68 64, -19) colpi ha superato al fotofinish la concorrenza di Scott, secondo con 271 (-17), e Kaymer, terzo con 273 (-15). Intascando anche un assegno di 1.638.000 dollari (su un totale di 9.100.000) e piazzandosi 6/o nella classifica della FedEx Cup. E' il secondo successo in carriera sul massimo circuito americano per l'ex numero uno del World Golf Amateur ranking. Sul percorso del Muirfield Village Golf Club (par 72), gran finale per Woods. Il californiano, nono con (279, -9), s'è reso protagonista di un ultimo giro che gli ha permesso di recuperare sedici posizioni. Il campione Usa ha chiuso alle spalle di Spieth, settimo con 278 (-10), ma davanti a Rose (numero 3 mondiale), 13mo (280, -8). Solo 22mo DeChambeau (283, -5), nonostante una rimonta nel round conclusivo.